Monica Sanderse wint halve marathon Vaart van Vlissingen

Monica Sanderse (foto: Omroep Zeeland)

Sanderse liep in barre omstandigheden naar de snelste tijd in haar eigen woonplaats. Doedee eindigde op gepaste afstand van Sanderse als tweede. In de strijd om de derde plaats was nog wel enige spanning te noteren. Maartje Kastelein uit Vlissingen bleef haar concurrente Nicolette Malcorps uit Oost-Souburg nipt voor en mocht als derde loopster het podium op.

Heren

Bij de mannen bestond het podium geheel uit Vlissingse atleten. Stefan Schrier kwam als eerste binnen. Edwin van Alphen gaf drie minuten toe op de tijd van Schrier en rende naar de tweede plaats. Het brons was weggelegd voor Martijn Hoosemans.

Vaart van Vlissingen

Halve marathon Tijd 1. Monica Sanderse Vlissingen 1:32.29 2. Baukje Doedee Driewegen 1:46.43 3. Maartje Kastelein Vlissingen 1:50.12

