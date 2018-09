Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 22 september

In het amateurvoetbal zijn vandaag de meeste competities van start gegaan. Een van de opvallendste uitslagen was de 0-1 zege van promovendus Krabbendijke, dat in de 2e klasse met 0-1 won bij Bruse Boys.