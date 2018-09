Een kijkje achter de hekken van Waterdunen in Breskens

Parkeren bij bezoekerscentrum Hof Waterdunen was niet mogelijk. Er reden om het half uur pendelbussen. Eenmaal aangekomen werden de bezoekers door een zoete geur getrokken naar een schuurtje. Daar was Nick Sinke uit Groede Zeeuwse gerechten aan het bereiden. Als het project klaar is, wil hij in Waterdunen zeegroente telen en gerechten gaan verkopen. "Ik heb me ruim 17 jaar geleden aangemeld, ik heb er enorm veel zin in om te beginnen", vertelt Sinke.

Vertraging

Eerder dit jaar maakte de Zeeuwse politiek zich zorgen over de voortgang van het project toen het een half jaar vertraging opliep. Volgens projectleider Jeroen de Maat zijn die zorgen nu niet meer nodig. "Bijna 95% van het hele gebied is klaar. Wat we nu gaan doen is twee wegen aanleggen. Zodat de kreken verbonden worden en er zo verbinding gemaakt kan worden met de getijdenduiker. De aannemers liggen op schema, dus ik maak me geen zorgen", aldus de Maat.

Volgens het plan moet het project eind volgend jaar afgerond zijn.