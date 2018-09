Lesley Kerkhove plaatst zich voor finale Lissabon

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove had de nodige moeite met Arn. De dames deden in de eerste set niet veel voor elkaar onder. Het was ook niet verrassend dat een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin sloeg Kerkhove als eerste toe door de set te winnen. Ook in de tweede set ging het gelijk op, maar verspeelde Kerkhove op 5-3 een break voorsprong. De Hongaarse, voormalige nummer veertig van de wereld, knokte zich terug in de set. Opnieuw leek de set richting een tiebreak te gaan, maar op 6-5 sloeg Kerkhove definitief toe en sleepte de wedstrijd uit het vuur.



Kerkhove, als derde geplaatst in de Portugese hoofdstad, neemt het morgen in de finale op tegen de als vijfde geplaatste Özgen.