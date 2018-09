TOP pakt tweede zege van het seizoen

TOP in de aanval (foto: Omroep Zeeland)

TOP begon sterk aan de eerste helft en was gebrand om revanche te nemen op de nederlaag tegen Fiks. Vooral Jeanine Marijs stak er bovenuit en was met haar acht doelpunten een belangrijke kracht voor de Arnemuidse club. Aan haar hand wist TOP over verschillende schijven te scoren en uit te lopen naar een 14-9 ruststand.

De treffers van Marijs gaf volgens Oppe de ploeg veel vertrouwen, dit leidde er dan ook toe dat de voorsprong na rust werd uitgebouwd waardoor de zege niet meer in gevaar raakte. Na zestig minuten kon TOP dan ook tevreden naar de 23-17 eindstand op het scorebord kijken.

Door de zege stijgt TOP nu naar de derde plek in de Hoofdklasse B, de achterstand op koploper Rohda bedraagt twee punten.

Scores TOP Arnemuiden