Meer dan 100 kilo cocaïne tussen de bananen, straatwaarde: 3 miljoen

In Vlissingen is nog meer drugs gevonden tussen de bananen. Dat gebeurde in een schip in de haven waar donderdag al twintig kilo cocaïne was gevonden. De douane heeft het schip nauwkeurig onderzocht en daarbij nog veel meer coke boven water gehaald: nog eens 97 kilo cocaïne.

Nog meer drugs gevonden tussen de bananen: 97 kilo cocaïne (foto: FIOD) Het schip vervoerde bananen van Zuid-Amerika naar Nederland. De cocaïne zat tussen de bananen verstopt. De eerste twintig kilo werden gevonden tijdens een reguliere controle in de haven, door het HARCteam Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen Openbaar Ministerie, FIOD, Douane en Zeehavenpolitie. Nog meer drugs De politie maakte vanmorgen bekend dat er nog meer drugs zijn gevonden. Het gaat in totaal om 117 kilo. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n drie miljoen euro. Drugs gevonden tussen bananen (foto: Politie Vlissingen) Op schepen vanuit Zuid-Amerika naar Nederland wordt er met enige regelmaat drugs gevonden. Begin deze maand werd bijvoorbeeld een nog grotere drugsvondst gedaan in de haven van Vlissingen, ook tussen de bananen. Toen werd er 350 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van bijna 9 miljoen euro. En in 2015 werd in diezelfde haven 280 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. Zeeuwse burgemeesters waarschuwen al jaren voor drugscriminelen die actief zijn in de Zeeuwse havens. Die havens zijn volgens hen aantrekkelijke plekken om te ondernemen en te werken, ook voor criminele organisaties. De Rijksdiensten trekken weg naar de Randstad, terwijl de criminelen verhuizen naar het platteland, zeggen de Zeeuwse burgemeesters. Topje van de ijsberg Bovendien kan de onderbemande politie onmogelijk de lange kustlijn van onze provincie in de gaten houden. Daarnaast worden volgens Zeeuwse burgemeesters ook vissers door criminelen ingelijfd om drugstransporten vanaf bijvoorbeeld een boei op zee aan land te brengen. Deze drugstransporten tussen de bananen en ander tropisch fruit zijn volgens de burgemeesters dan ook nog maar het topje van de ijsberg. Lees ook: Douane vindt twintig kilo cocaïne in lading bananen

