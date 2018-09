Volgens de eerste meldingen zat de bestuurder beklemd, maar toen de brandweer aankwam bleek dat niet het geval te zijn. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Het traumateam heeft zich samen met het ambulancepersoneel over de gewonde ontfermd. Daarna is de gewonde bestuurder, een 19-jarige vrouw uit Scherpenisse, in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Kapot door de klap

De auto raakte beschadigd en is meegenomen door een bergingsbedrijf. Ook de lantaarnpaal was kapotgegaan door de klap. De gemeente Tholen is op de hoogte gesteld van de beschadiging.

Auto knalt tegen lantaarnpaal en belandt in akker bij Sint-Maartensdijk (foto: HV Zeeland)

Eerder op de dag was er bij Sint-Maartensdijk ook al een ander eenzijdig ongeluk gebeurd. Een automobilist vloog op de Provincialeweg (N286) uit de bocht en belandde in de sloot. Ook die bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

