Waarom een doorzichtige vuilniszak nodig is voor plastic

"Wij kunnen bij een doorzichtige vuilniszak zien wat er voor afval in zit", legt John van den Bemd van plastic afvalverwerker SUEZ Recycling uit. "Dan hoeven we de zak niet open te scheuren, wat meer tijd kost. Alleen dan kunnen we zien wat er in zo'n zak zit."

Bewustwording

Zeeland doet het niet slecht als het gaat om het verzamelen van het plastic en de drankkartons. Maar de zwarte, ondoorzichtige zakken blijven een aandachtspunt, zegt Van den Bemd. "Het gaat om de bewustwording bij de mensen. Als gemeenten het duidelijk aangeven richting hun inwoners, komen we al een heel eind."

In een berg plastic afval bij SUEZ Recycling haalt een grote grijpkraan de zwarte zakken er tussenuit. Ook andere soorten plastic worden apart gelegd, soorten die niet makkelijk verder verwerkt kunnen worden. "Hou in gedachten dat plastic afval aan drie punten moet voldoen; leeg, huishoudelijk en verpakking", legt Van Den Bemd uit.

Plastic inzamelen in Zeeland

De Zeeuwse Reinigingsdienst zorgt voor de inzameling van het plastic afval in Zeeland. Inwoners van de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen kunnen via de ZRD plastic zakken bestellen. Al het plastic komt vervolgens bij SUEZ Recycling in Nieuwdorp uit.

Het inzamelen gebeurt op verschillende manieren. In de ene gemeente wordt het plastic aan huis opgehaald, zoals in Borsele, Kapelle, Hulst. In Middelburg wordt aan huis ingezameld, maar ook gevraagd het plastic weg te brengen naar containers. Dat wegbrengen moet wel altijd in sommige andere gemeenten, zoals Goes, Veere, Vlissingen en Terneuzen. Op veel plaatsen op Schouwen-Duiveland zijn containers uitgereikt aan de inwoners om het plastic in te verzamelen. Die worden dan om de week geleegd.