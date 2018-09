Deel dit artikel:













Vrouw op scootmobiel raakt gewond bij aanrijding met landbouwvoertuig

Bij een aanrijding met een landbouwvoertuig op de Eeweg in Tholen is een 61-jarige vrouw uit Tholen gewond geraakt. Door de botsing belandde de vrouw in de sloot.

Ambulance met spoed onderweg (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 13.30 uur. De gewonde Thoolse is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.