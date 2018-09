Kickbokser Karkach kijkt na nederlaag alweer vooruit

Archiefbeeld: Anis Karkach geeft een directe rechtse aan zijn tegenstander (foto: Omroep Zeeland)

Close call

"Ik heb redelijk goed gevochten. Het was een close call. Verliezen is niet erg, ik weet wat ik goed heb gedaan en waar ik aan moet werken. Over zo'n drie weken boks ik waarschijnlijk mijn volgende mooie partij. Dan zal ik er weer staan."

Karkach kwam gisteren begin van de avond in actie in het zogenoemde Lightweight Tournament Final 16. Daarna was het tijd voor het hoofdprogramma: WFL Final 8, met acht van de meest getalenteerde zwaargewicht-kickboksers.

Ook op Spike TV konden liefhebbers de latere World Fighting League-winnaar Murat Aygun in actie zien.

Spanning

Wedstrijden op zulke evenementen gaan met veel meer spanning gepaard, merkt Karkach. "Alle vijf profwedstrijden heb ik meteen op grote podia gestaan. Gisteren bokste ik bijvoorbeeld ook voor een paar duizend man. Voor mij is het nu vooral belangrijk om beter met de spanning om te gaan bij grote partijen met veel publiek. Maar dat leer je ook door veel te blijven vechten."

Kickbokser Karkach wil de beste ter wereld worden (foto: Omroep Zeeland)

's Wereld beste

De lat legt hij ook na de vijfde A-partij voor zichzelf onverminderd hoog. "Ja, het is nog steeds mijn doel om de beste van de wereld te worden", lacht Karkach zelfverzekerd. "Ik ben nu eenmaal een knokker."