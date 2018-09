Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurtbewoners en cliënten van Emergis vieren samen feest in Oostburg

Op verschillende plaatsen in de provincie is de jaarlijkse Burendag gehouden. Dat is bedoeld om het contact tussen de bewoners van een straat, dorp of wijk te verbeteren. Een van die Burendagactiviteiten was in Oostburg, bij de beschermde woonvorm van Emergis in de Burgemeester Gratamastraat.

Daar werd een straatfeest gehouden met een high tea, muziek en een bingo. De rotaryclub heeft een bijdrage geleverd aan het feest en de middenstand van Oostburg sponsorde de prijzen voor de bingo. 'Blij met deze dag' Volgens Carien Borst, manager wonen van Emergis, was het één groot feest. "We zijn ontzettend blij met deze dag. De beschermde woonvorm bestaat 25 jaar en dat is reden voor feest, ook samen met de buren. We zijn blij dat we dit met elkaar kunnen vieren." Nog nooit hebben zo veel buurten zich aangemeld voor de Burendag als dit jaar. Een recordaantal van ruim 6.100 buurten deed er aan mee. Het is de 13e keer dat het evenement gehouden is.