Lesley Kerkhove wint toernooi Lissabon

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove bereikte de finale door respectievelijk Ines Texeira (1e ronde), Laura Adler (2e ronde) te verslaan. In de kwartfinale won ze in drie sets van de Wit-Russische Shalimar Talbi. In de halve finale was Kerkhove te sterk voor de Hongaarse Greta Arn.



Vierde toernooizege

Het is voor de uit Zierikzee afkomstige Kerkhove de vierde ITF titel uit haar carriere. Eerder won ze de toernooien van Albufeira (2011), Aschaffenburg (2014) en Equeurdreville (2015).