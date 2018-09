Oud-Vlissinger doet Vlissingen de das om

Foto: Orange Pictures (foto: Orange Pictures)

Vlissingen begon aan de wedstrijd zonder de geblesseerde Jiri van den Hemel en ook Said Bouzambou ontbrak, maar dat was wegens verplichtingen met het Nederlands zaalvoetbalteam. Halverwege de eerste helft was het Abdoe Abdenbi die de Walcherse ploeg middels een kopbal op voorsprong zette. Het was voor Abdenbi de vijfde treffer in de vierde competitiewedstrijd van Vlissingen. Vlissingen kreeg genoeg kansen maar wist ze niet te benutten. En terwijl Vlissingen dacht dat het met de 0-1 voorsprong de rust in zou gaan, was het Menancio Weeda die de bal in een scrimmage ongelukkig raakte en in eigen doel werkte.



Oude bekende

Terwijl Vlissingen druk bezig was om de winnende te maken was het aan de andere kant oud Vlissingen speler Eren Yildizturan die Leonidas op voorsprong zette. Met de 2-1 op het bord betekende het ook gelijk de eindstand. Daarmee leed Vlissingen zijn derde nederlaag van het seizoen. Vlissingen staat na vier speelrondes in de onderste regionen met drie punten.

Scoreverloop

0-1 Abdenbi (20)

1-1 Weeda (44/ed)

2-1 Yildizturan (87)



Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Wolff (Roose/64), Crucq, Weeda, Abdenbi, Pattinama, Bousantouh (Goossens/78)