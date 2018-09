Hrieps voortaan alleen nog maar voor 18-plussers

Hrieps-varken met flesje Heineken (foto: Omroep Zeeland)

"Ik vind het zelf ook heel erg jammer", zegt organisator Hugo Kramer. "Zelf stond ik er ook met mijn zestiende, met een biertje in de hand. Deze beslissing hebben we dan ook met pijn in het hart genomen, maar we zien echt geen andere mogelijkheid."

'Niet praktisch haalbaar'

In de tussentijd is de leeftijd waarop je mag beginnen met het drinken van bier van 16 naar 18 jaar verhoogd en volgens Kramer wordt de handhaving van deze regelgeving steeds strenger. "Er wordt nu van evenementen geëist dat je alles erop inricht om te voorkomen dat minderjarigen alcohol krijgen, maar dat is gewoon niet praktisch haalbaar."

Er worden 6 à 7 duizend rockers verwacht op Hrieps 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Er is niets wat je kan doen om te voorkomen dat een minderjarige via iemand anders alsnog een biertje in handen krijgt. En het hoeft volgens Kramer maar één keer fout te gaan en dan zou dat al 'heel het evenement voor de toekomst kunnen verknallen'.

'Het gaat mij om de vergunning'

Voor torenhoge boetes is hij niet eens zozeer heel erg bang. "Het gaat mij om de vergunning. De handhavers zien dit heel erg zwart-wit en als het één keer fout gaat loop je het risico dat je het jaar daarna wel naar je vergunning kunt fluiten."

Het eerste optreden van Hrieps 2018 gaat van start (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Kramer kwamen er bij de vorige edities telkens zo'n 350 minderjarigen naar het muziekfestival, tegen de 6 à 7 duizend die komend jaar verwacht worden is dat dus maar een klein aantal. "Dus als je wel minderjarigen toelaat neem je voor een kleine groep een wel heel erg groot risico."

Nog geen 18 betekent: niet naar binnen

Vanaf 3 november gaan de kaarten voor het festival in de verkoop, maar als je nog geen 18 jaar oud bent heeft het weinig zin om een kaartje te kopen, want bij de ingang wordt om je identiteitsbewijs gevraagd en nog geen 18 jaar betekent: niet naar binnen. Op Facebook vraagt de organisatie van Hrieps om begrip van de Hriepsgangers.