Burgemeester Gerben Dijksterhuis, gemeente Borsele (foto: Gemeente Borsele)

De Zeeuwse burgemeesters waarschuwen al langer voor de drugssmokkel via de Zeeuwse havens. Volgens de burgemeesters zijn dat aantrekkelijke plaatsen geworden voor de smokkel, omdat de focus van de opsporingsdiensten meer op de haven van Rotterdam en Schiphol ligt.

'Niet in verhouding'

"Rotterdam is natuurlijk een veel grotere haven, maar als je de zaken vergelijkt dan staat het niet in verhouding met de opsporingscapaciteit die hier beschikbaar is", zegt Dijksterhuis, die binnen de Vereniging van Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk is voor de havens.

Nog meer drugs gevonden tussen de bananen: 97 kilo cocaïne (foto: FIOD)

Daarnaast hebben de strengere controles ook zijn weerslag op de andere havens. "Het is natuurlijk wel zo dat als er in Rotterdam en Antwerpen stevig wordt gecontroleerd de criminelen onze kant op komen. Dat noemen ze ook wel het 'waterbedeffect'."

Drugssmokkel via Zeeuwse havens is 'onoplosbaar'

De Zeeuwse gemeenten lobbyen al langer voor extra geld en capaciteit bij minister Grapperhaus van Justitie. "Die is hier een paar maanden geleden op bezoek geweest in de haven. En dit zijn ook van die dingen die daar besproken zijn." Het doel van de lobby is ook om de Zeeuwse havens 'in the picture' te houden bij het ministerie zodat er beter aandacht kan worden gevraagd voor dit probleem.

Ondanks het gebrek aan capaciteit, blijft Dijksterhuis positief: "Er zijn veel diensten actief bij ons in de haven en die werken steeds beter samen, waardoor dit soort dingen [drugssmokkel, red.] beter naar voren komen."

Het probleem is niet weg, als je voldoende handjes zou hebben. Maar je kunt soms wel wat effectiever zijn." Burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele

Maar tegelijkertijd is hij ook realistisch: "Criminelen zijn heel goed in allerlei tactieken om hun cocaïne deze kant op te krijgen. Wat we zien is als er een methode wordt ontdekt, ze dan snel overschakelen op een andere methode."

'Nooit helemaal van verlost'

Daarom is het probleem volgens hem onoplosbaar. "Ik heb niet de indruk dat we hier ooit helemaal van verlost zijn, maar ik denk dat het iets is waar continu aandacht voor moet zijn." Daarbij zijn extra handjes handig, maar niet voldoende: "Het probleem is niet weg, als je voldoende handjes zou hebben. Maar je kunt soms wel wat effectiever zijn."

