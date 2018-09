Gouden wissel leidt zege GOES in

Meteen na de aftrap nam GOES het initiatief. HBS, met oud-Feyenoorder Ruben Schaken in de basis, kreeg echter de grootste kansen. Voor de Hagenaars schoot Boris van den Berg eerst op de lat en na 20 minuten moest doelman Meulmeester de bal uit het net vissen: 0-1. Willem Six rondde af, de assist was van Berend Kaster.

Onnodige achterstand

GOES moest vervolgens gedwongen wisselen - back Van Hecke viel geblesseerd uit - maar kwam steeds beter in de wedstrijd. De 0-1 ruststand was dan ook onnodig gezien het spelbeeld. Vooral rechtsbuiten Erwin Franse blonk uit en zorgde ervoor dat GOES regelmatig gevaarlijk was.

Oud-international Ruben Schaken in de aanval voor HBS. Sherief Tawfik achtervolgt. (foto: Rene van der Vliet)

In de tweede helft kon GOES de Haagse muur aanvankelijk niet doorbreken, totdat trainer Rogier Veenstra een gouden wissel toepaste. Kroon stond in de 68e minuut slechts luttele seconden in het veld toen hij al zijn waarde als supersub bewees: 1-1.

Overwinning

Daarna was de thuisploeg op stoom. In de 73e minuut strafte GOES zwak verdedigen bij HBS genadeloos af. Spits Daniel Wissel profiteerde: 2-1.

Met alweer een overwinning en een tweede plek in de Derde Divisie bewees GOES vandaag dus opnieuw een ijzersterke debutant te zijn op dit niveau. Na vijf wedstrijden heeft de Bevelandse ploeg twaalf punten, een punt minder dan koploper Jong Volendam. Volgend weekend staat de kraker Jong Volendam - GOES op het programma.

Scoreverloop

0-1 Six (20)

1-1 Kroon (68)

2-1 Wissel (73)

Opstelling

Meulmeester, Van Hecke (De Vlieger/31), Tawfik, Manuhuwa, James, De Winter, Hollemans, De Kroo (Dekker/82), Franse, Wissel, Schalkwijk (Kroon/67)

