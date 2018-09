Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal 23 september

Voor alle zondagclubs in de provincie is de competitie begonnen. Zeelandia Middelburg is met een grote overwinning aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg van trainer Salim Ben Sellam scoorde maar liefst zes keer tegen WSC. Lees alle uitslagen en standen van de eerste speelronde hier nog eens rustig na.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie zondag

GOES blijft het goed doen in de derde divisie. Stand Derde Divisie zondag

De ploeg van trainer Rogier Veenstra staat op de tweede plaats net achter de tegenstander van volgende week Jong FC Volendam Lees ook: Gouden wissel leidt zege GOES in Hoofdklasse B

Vlissingen verliest voor de derde keer dit seizoen. Stand Hoofdklasse B

Vlissingen staat met drie punten uit vier wedstrijden op de 12e plaats. Lees ook: Oud-Vlissinger doet Vlissingen de das om 2e klasse E

Zeelandia Middelburg scoort zes keer tegen WSC. Vijf verschillende doelpuntenmakers waren daarvoor verantwoordelijk. Niels Luteijn scoorde 2x, Ruben van Winkelhof, Thomas de Rijke Jorn Soethout en Nigel Lord allen 1x. 3e klasse A

Promovendus Clinge kent een slechte start. De ploeg verliest met 6-1 van Roosendaal. 4e klasse A

Oostburg is de eerste koploper van het nieuwe seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer David Almekinders wint dik van RIA Westdorpe en voert de ranglijst aan op basis van het doelsaldo. 5e klasse A

Hoofdplaat kent een uitstekende start en wint met 6-2 van Moerstraten. 2e klasse F Vrouwen

Hontenisse kent een prima start van het nieuwe seizoen. Lees ook: Uitslagen en standen amateurvoetbal