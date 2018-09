Zeeland wordt wakker: harddrugs, versneld vertrek en garnalenvangst

Drugs gevonden tussen bananen (foto: Politie)

Harddrugs

De smokkel van harddrugs in de Zeeuwse havens zal altijd een probleem blijven, zelfs als Zeeland meer geld krijgt voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Dat zegt burgemeester Dijksterhuis van Borsele. Hij reageert daarmee op het nieuws dat er 97 kilo cocaïne is gevonden in een scheepslading. Donderdag werd in hetzelfde schip ook al een partij gevonden, toen ging het om 20 kilo.

Directeur Arduin stapt eerder op vanwege kritiek inspectie (foto: Omroep Zeeland)

Versneld vertrek

Arduin gaat op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige, Peter van Wijk, vertrekt eind van dit jaar. De onrust bij de gehandicaptenorganisatie van de afgelopen tijd heeft zijn vertrek versneld. Dat liet Van Wijk dit weekend weten tijdens een gezamenlijke persconferentie

Sorteerders zijn druk bezig met duizenden binnengekomen garnalen (foto: Omroep Zeeland)

Garnalenvangst

Er zijn dit jaar meer garnalen aan wal gekomen. Vorige week was er 150 ton garnalen bij de veiling. Vorig jaar was dat in dezelfde week 75 ton. Visser Cas Caljouw uit Arnemuiden zegt dat dat komt door het goede weer en het ontbreken van de natuurlijke vijand van de garnaal.

berg van plastic afval (foto: Omroep Zeeland)

Doorzichtige zak

Steeds meer Zeeuwen scheiden ook hun plastic afval, maar John van den Bemd van afvalverwerker SUEZ lin Nieuwdorp heeft nog wel een dringend advies aan al die afvalscheidende Zeeuwen: Als je plastic en drankkartons apart inzamelt, doe dat dan in een doorzichtige zak. En dit is waarom:

Vliegenzwam in de Clingense bossen, de herfst is nu echt begonnen (foto: Edy Vliembergen uit Graauw)

Het weer

De zon schijnt vandaag geregeld. Lokaal valt een bui, al wordt de kans daarop in de loop van de dag steeds kleiner. Het is fris voor de tijd van het jaar: maximaal 15 graden.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.