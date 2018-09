Verenigingen worstelen nog steeds met nieuwe privacywet

Sjaak Janse vond het goed dat we een actiefoto van hem plaatsten (foto: Omroep Zeeland)

Ook de Zeeuwse Ringrijders Vereniging heeft nog eens goed naar het privacybeleid moeten kijken. "We hebben een checklist gekregen", zegt Sjaak Janse van de ZRV. "Aan de hand van die checklist hebben we een brief opgesteld en die hebben we naar onze leden gestuurd."

In de bcc

Wat daar in stond? Bij het ringrijden gaat het vooral om foto's, weet Janse. "Dat wordt meer bekeken dan een prestatielijst." In de brief werd toestemming gevraagd om foto's op de eigen website te zetten. Janse kreeg maar één reactie terug. "Dat was iemand die zei dat ik de e-mailadressen in de bcc moet doen. Dus dat niet alle e-mailadressen te zien zijn." Een puntje ter verbetering dat Janse zeer ter harte neemt.

Er zijn zoveel regeltjes dat het de verenigingen soms ook in de weg zit. "Als bestuurder wil je je bezighouden met het organiseren van evenementen. Dit is alleen maar meer ballast. Je wil gewoon ringrijden. Het wordt er zo niet leuker op."

Met de brief die de Zeeuwse Ringrijders Vereniging stuurde, lijkt alles goed afgedekt. Maar helemaal zeker is dat niet. Dus gaat de ZRV, samen met de andere ringrijdersverenigingen in Zeeland in de winter evalueren of de brief inderdaad volstaat of dat er meer moet gebeuren.

Niet alle foto's mogen meer zomaar op de site worden gezet (foto: Omroep Zeeland)

Het werk dat clubs steken (en hebben gestoken) in het klaar maken van hun vereniging voor de invoering van de privacywet loopt sterk uiteen. Er zijn clubs die veel tijd en energie hebben besteed aan het dichttimmeren van allerlei scenario's. Andere verenigingen volstaan met een korte boodschap op de website.

Boetes opleggen

De Autoriteit Persoonsgegevens kan maximaal een boete van 20 miljoen euro opleggen aan instanties die zich niet aan de wet houden, maar bij sportclubs is de kans klein dat er daadwerkelijk boetes aan te pas komen. Er zal in ieder geval eerst gewaarschuwd worden.