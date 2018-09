Deel dit artikel:













Drugsdealer valt door kapotte fietsverlichting door de mand

In Vlissingen is gisteravond een 39-jarige man zonder woon- of verblijfplaats aangehouden. Politieagenten hielden de man aan omdat hij zonder licht door de Verkuijl Quakkelaarstraat fietste. Later werd duidelijk dat de man verschillende soorten drugs bij zich had.

(foto: Omroep Zeeland) De man had 59 gram speed, vier xtc-pillen, twee gram cocaïne en zeven gram hennep op zak. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecel omdat hij ervan verdacht wordt in drugs te handelen. De man is al eerder in aanraking geweest met de politie.