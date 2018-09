Deel dit artikel:













Vrouw slaat agent in gezicht na klacht over geluidsoverlast

Een vrouw in Middelburg heeft gisteravond een klap aan een politieagent uitgedeeld. De politie ging bij de vrouw in de Prinses Irenestraat langs, omdat een omwonende last had van geluidsoverlast.

Prinses Irenestraat in Middelburg (foto: Google Maps) Toen agenten de bewoonster aanspraken, reageerde de vrouw volgens de politie meteen erg agressief. Ze schold de politieagenten uit en gaf één van hen een klap in het gezicht. De vrouw is naar een politiecel overgebracht. De agenten hebben aangifte gedaan van belediging en mishandeling.