Voorzitter FC Axel is een lopend AVG-dossier

Een officieel dossier waarin staat welke gegevens van leden worden bewaard, waarom dat gebeurt en hoe lang ze bewaard worden. Bij FC Axel hebben ze de invoering van de nieuwe privacy-wet, nu vier maanden geleden, uiterst serieus genomen.

Onder leiding van voorzitter Heijens is de Zeeuws-Vlaamse club in de regels gedoken. "Dat gaat best ver", zegt de voorzitter van de voetbalclub met zo'n 600 leden. "Sommige dingen zijn heel logisch, maar soms gaat het in mijn ogen ook wat te ver. Zo moeten bestuurders een geheimhoudingsplicht tekenen en kunnen er hoofdelijk dwangsommen opgelegd worden als het niet wordt nageleefd."

FC Axel probeert bezoekers van het sportpark via aanplakbiljetten te informeren (foto: Omroep Zeeland)

FC Axel informeert alle leden persoonlijk over de regels, maar heeft op het sportpark ook aanplakbiljetten opgehangen om bezoekers te informeren. Daarnaast valt er volgens Heijens ook veel te winnen in logisch nadenken. "Als er een teamfoto wordt genomen, dan is het logisch dat die gebruikt wordt om naar buiten te brengen. Als je daar als persoon dan niet op wilt staan, moet je dat al voor de foto wordt genomen bedenken. Zo moeilijk is dat niet."

Ik heb het idee dat de wet bij leden helemaal niet leeft. " Nic Heijens, voorzitter FC Axel

Heijens denkt de zaken goed op orde te hebben bij zijn club, maar dat is niet de belangrijkste reden dat hij geen problemen verwacht bij FC Axel. "Dat komt vooral omdat ik nog niemand van de leden erover gehoord heb. Bij de bestuursleden die er mee te maken hebben leeft het natuurlijk wel, maar ik heb het idee dat de wet bij de leden helemaal niet leeft."

