Nadat het idee geboren was voor de kustmarathon stapte hij samen met Lein Lievense, Florisjan Koole en Ron Abuis op de fiets. Zo fietsten ze als eerste de 42 kilometer van de kustmarathon voor de editie van 2003.

Het parcours laat hem niet meer los

Het parcours heeft Bostelaar eigenlijk sindsdien niet meer losgelaten. "Ik leef op dit parcours en ken elke meter", legt hij uit terwijl hij vooruitblikt op de werkzaamheden voor de zestiende kustmarathon. De planfase is zo goed als afgerond en het concrete werk staat op het punt van beginnen. Het is de favoriete tijd van deze kustmarathonveteraan.

Op woensdag helpt hij mee om de tent op te bouwen in Zoutelande, op donderdag plaatst hij samen met een vriend wc's langs de route en op vrijdag komen de routeborden, kilometerborden en vlaggen tevoorschijn. In de laatste dagen voor de kustmarathon wordt het traject ook iedere dag helemaal gecontroleerd.

Vlaggen en routebordjes voor de komende marathon (foto: Omroep Zeeland)

In de loop van jaren heeft Bostelaar al genoeg meegemaakt in de voorbereiding van het parcours. "Je maakt van alles mee, soms waaien de dranghekken gewoon om." Rechtzetten heeft dan volgens Bostelaar weinig zin. De organisatie zorgt dan dat het parcours vrij is en markeert de hekken met linten. "We hebben een keer meegemaakt dat er bruin water uit de tank kwam op het tien-kilometer-punt." Dat bleek maar een klein restje te zijn en het water was snel weer in orde. "Ik heb het toen zelf nog geproefd."

Gepaste Zeeuwse trots

Of Bostelaar trots is op wat alle andere vrijwilligers en hij ieder jaar bereiken? Daar is hij bescheiden over: "Je moet een beetje oppassen met trots in het Zeeuwse, maar we zijn altijd wel blij en voldaan als het hele weekend weer voorbij is. En dan zijn we best een beetje trots, maar dat vertellen we niet verder."

Laatste keer voor Lein Lievense?

Met organisator van de kustmarathon Lein Lievense gaat het niet goed. Hij heeft kanker maar hij hoopt dat hij nog de hele middag van de kustmarathon bij de finishlijn kan staan. Dat maakt de komende editie erg dubbel voor de andere vrijwilligers. Bostelaar: "Het is heel triest en het is heel zwaar voor hem." Maar de kustmarathon staat altijd op één bij Lein volgens Bostelaar: "De marathon zei Lein: 'dat blijf ik doen totdat ik het niet meer kan'. En wij als vrijwilligers hebben gezegd dat we achter hem staan en wij zullen alles doen om die marathon zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook in latere jaren."