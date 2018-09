Explosieven gevonden tijdens rioolwerkzaamheden

Het gevonden kistje (foto: Gemeente Sluis)

Volgens een woordvoerder van de gemeente Sluis was het kistje van de geallieerden en werden de explosieven gebruikt om bijvoorbeeld bruggen op te blazen. Als de geallieerden zo'n kistje zelf niet meer nodig hadden of onverhoopt moesten vluchten, bliezen ze het op. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Officiële springplaats

De explosieven zijn vandaag om 13.45 uur op de officiële springplaats tussen Oostburg en Draaibrug door de EOD tot ontploffing gebracht. "Deze plek wordt vaker gebruikt om explosieven onschadelijk te maken", legt de woordvoerder uit. Omwonenden in Breskens zijn door de gemeente op de hoogte gesteld.