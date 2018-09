Waarom een molenaar kan leren van een beiaardier

"Erfgoed is van ons allemaal. Iedereen smult ervan. Als we dat allemaal weg zouden halen, dan wordt het een saaie bedoeling", zegt Mark Kocken van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) die deze dag heeft opgezet.

Hij heeft niet de illusie dat het probleem binnen een dag is opgelost. Maar er kan vandaag wel een eerste stap gezet worden door intensiever samen te werken met andere verenigingen. "Ik ben heel blij, als straks blijkt dat mensen van verschillende verenigingen de agenda's naast elkaar hebben gelegd en afspraken hebben gemaakt om bij elkaar langs te komen", zegt Kocken. Hij hoopt dat mensen over de schutting durven te kijken en zo kunnen leren van elkaar.

Wat kan een klompenmaker leren van een beiaardier

Tijdens de contactdag werden ook een aantal succesvoorbeelden aangehaald, zoals die van het ambacht van beiaardier. "Het heeft weinig gescheeld of de beiaardier had niet meer bestaan", zegt Janno den Engelsman, stadsbeiaardier van Zierikzee. "Tijdens de crisis dachten de gemeentes dat een beiaardier luxe was en dus wel weg kon." Zo ook in Zierikzee.

Maar gelukkig voor Den Engelsman kwamen een aantal inwoners van Zierikzee in actie. "Die hebben een stichting opgericht en zijn de boer opgegaan om fondsen te werven en ze hebben uiteindelijk de gemeente ook zover gekregen dat ze de waarde van een beiaardier in zagen." En zodoende bespeelt Den Engelsman nog steeds iedere donderdag het carillon van Zierikzee.

Blijf niet zitten. Ga naar buiten en zoek de mensen op." Janno den Engelsman

Wat volgens hem ook helpt om een ambacht of traditie levend te houden is 'om niet te blijven zitten, maar naar buiten te gaan en mensen op te zoeken'. Dat heeft Den Engelsman ook gedaan door behalve de wekelijkse bespeling ook andere activiteiten te ondernemen: "We hebben hier met de beiaard een modetheater georganiseerd, we hebben hier kinderen en jongeren op de toren gehad. En we zijn zelfs met een reizende beiaard naar bejaardenhuizen geweest om mensen te trekken. Maar behoudt je kwaliteit, doe wat jouw ding is, maar zoek wel de mensen op."

Rappen op het carillon

Hij is niet bang dat hij bij een volgende crisis alsnog wordt wegbezuinigd: "Je moet gewoon bezig blijven, proberen kwaliteit te leveren en te vernieuwen. Dus met alle goede dingen uit het verleden een nieuwe impuls geven aan de beiaard." En met de grote vraag van vandaag: 'hoe maken we jongeren warm voor onze passies?' heeft hij ook ervaring: "Speel muziek die bij ze aansluit", zegt Den Engelsman. Alhoewel dat ook een grens heeft: "rappen wordt een beetje lastig."