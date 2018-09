Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser overleden na aanrijding trein bij 's-Heer Hendrikskinderen

Een fietser is aan het begin van de avond overleden na een aanrijding met een trein ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen. De politie dacht aan een ongeval, maar het verdere onderzoek heeft uitgewezen dat de fietser niet door een ongeval of een misdrijf is overleden. De familie is in kennis gesteld.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen. (foto: HV Zeeland) De aanrijding gebeurde rond 18.10 uur ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen op een bewaakte overweg. Bussen tussen Middelburg en Goes Enige tijd zijn er bussen ingezet tussen Goes en Middelburg. Op de trajecten Vlissingen - Middelburg en Goes - Roosendaal reden de treinen wel.