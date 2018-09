Staatssecretaris: Marinierskazerne moet naar Zeeland

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties Raymond Knops. (foto: ANP )

Ieder jaar komen zo'n zeshonderd bestuurders en ondernemers tijdens de Nationale Zeeuwse Oesterpartij in Middelburg bij elkaar om te netwerken. Knops, namens het CDA staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, zag VVD-Tweede Kamerlid André Bosman uit Middelburg in de zaal zitten en refereerde aan de marinierskazerne. Knops zei dat hij er - net als Bosman - altijd voorstander van is geweest dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt.

Niet veranderen

Na afloop van her mini-symposium wilde staatssecretaris Knops zijn uitlating over de marinierskazerne niet herhalen voor de microfoon: "Anders krijgt het een politieke lading, en dit is niet mijn portefeuille." Maar zijn opmerking was anderen in de zaal opgevallen, zoals de Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht:

Schönknecht: Knops is voorstander van Zeeuwse marinierskazerne

Het officiële gedeelte van de zestiende Nationale Oesterpartij in Middelburg stond onder meer in het teken van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, en dan met Zeeland in het bijzonder. De havenfusie tussen Gent en Zeeland heeft die samenwerking een enorme boost gegeven, was de strekking van gesprekken op het podium.

Belasting

Staatssecretaris Knops wilde dus geen toelichting geven op zijn opmerking over de marinierskazerne, maar wel iets zeggen over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, die volgens hem de afgelopen vijftien jaar steeds beter is geworden. Toch is het door verschillende belastingregels voor Belgen en Nederlanders nog steeds moeilijk om aan de andere kant van de grens te gaan werken. Volgens staatssecretaris Knops worden ook op dat punt stappen gemaakt:

Staatssecretaris Knops over de stappen die gezet zijn in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Tijdens de Nationale Oesterpartij waren alle commissarissen van de Koning aanwezig. De Zeeuwse CvK had het zeswekelijkse overleg tussen de commissarissen laten samenvallen met de Oesterpartij. Begin november is Zeeland opnieuw het decor van een grote bijeenkomst: De Nederlands-Vlaamse top. De twee premiers van Nederland en Vlaanderen, Rutte en Bourjois, zullen de top bijwonen. Han Polman:

Polman: Steeds meer Vlaamse ondernemers laten hun oog op Zeeland vallen.