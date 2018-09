Ouders: 'Ik laat mijn kind soms jankend bij Arduin achter'

De moeders hebben hun kinderen zien veranderen tijdens hun verblijf bij Arduin en zeggen soms 'jankend' hun zoon of dochter te hebben achtergelaten. Maar, zeggen ze, ze kunnen niet anders. "Er is geen alternatief." Ze deden hun, soms emotionele, verhaal tijdens een D66 bijeenkomst in Goes en later ook voor de camera van Omroep Zeeland.

Zien de worsteling

Het gaat om Ria Rootliep, haar dochter Linda zit bij 't Baken in Vlissingen, en Constance Floresse, haar twee kinderen zitten op verschillende plekken bij Arduin. De twee moeders vinden het tijd voor hun verhaal. En zeggen ook te spreken namens al die ouders die om wat voor reden niet durven. Arduin is volop in het nieuws nu op de locatie in Aagtekerke verschillende cliënten niet meer mogen worden opgevangen, omdat de zorg daar onvoldoende is.

Vooropgesteld, ze zijn vol lof over de medewerkers op de vloer. Ze zien hun worstelingen om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar ze zien ook de uiteindelijke zorg voor hun kinderen, of beter gezegd: die zien ze niet.

De dochter van Constance Floresse heeft recht op enkele uren een-op-een-begeleiding per dag. Even naar buiten, even aandacht. Maar dat gebeurt niet volgens haar moeder. "Ze zit hele dagen binnen, ook afgelopen zomer tijdens die hitte." Floresse vraagt zich af waar het geld van dat speciale potje voor haar dochter, want dat geld is er wel, dan heen gaat als het niet naar haar dochter gaat.

Voor Peter van Wijk, de bestuursvoorzitter van Arduin die dit weekend aankondigde dat hij eind van het jaar vertrekt, hebben de moeders geen goed woord over. Floresse: "Compleet verkeerde aanpak. Goede visie, maar geen geld naar de praktische zorg. Alles naar de laag daarboven." En daarom moet er nu worden doorgepakt, vinden zij.

Ria Rootliep vult aan: "Van Wijk constateert dat personeel wegloopt. Hij moet zich afvragen hoe dat komt. Ik begrijp het wel. Medewerkers gaan soms hyperventilerend naar hun werk. Bang voor wat ze aantreffen."

De moeders deden hun verhaal aan D66 Kamerlid Rens Raemakers. Hij zegt geschrokken te zijn van de situatie en belooft de zaak aan te kaarten in Den Haag.

Arduin belegde dit weekend een persconferentie waarin directeur Van Wijk zijn vertrek aankondigde. De zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter is al gestart.

