Vliethoeve Kortgene: 'Het is veilig, en het blijft veilig'

(foto: Omroep zeeland)

Een groep van acht jongeren wordt overgeplaatst vanuit Oosterhout naar de Vliethoeve. De vestiging in Oosterhout gaat dicht, onder meer vanwege drugsgebruik en -handel. Toch vindt Delhez dat mensen in Kortgene zich geen zorgen hoeven te maken. "Na eerdere incidenten, zo'n twee jaar geleden, is het regime bij de Vliethoeve al aangepast. Zo krijgen de jongeren een drugstest en worden ze gescreend door de politie", zegt Delhez.

Zeeuwse jongeren

Delhez blijft nog wel boos over de manier waarop hij het nieuws over de komst van de jongeren moest vernemen. "De Raad van Bestuur van Juzt heeft excuses gemaakt voor het feit dat wij het uit de pers moesten vernemen, dus dat hebben we nu uitgepraat." Volgens Delhez bestaat de nieuwe groep van acht die naar De Vliethoeve komt vooral uit Zeeuwse jongeren.

Burgemeester Delhez