Met je benen in de vacuümtank: kwakzalverij of helpt het écht?

Er zijn patiënten die enthousiast zijn over de behandeling, maar de Vereniging tegen de Kwakzalverij is cynisch over de therapie en spreekt in een artikel uit 2015 van 'gebakken lucht'. Fysiotherapeut Rein-Jan Elenbaas wil een einde maken alle twijfels door wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de therapie: "Mijn belangrijkste punt is dat mensen afhaken als ze op internet op zoek gaan naar vacuümtherapie en stuiten op negatieve verhalen. Dat kunnen mensen zijn die ik wél kan helpen."

Genoeg mensen voor onderzoek

Met zijn bedrijf VasoQure biedt Elenbaas de therapie aan op vier locaties in Nederland. In Zeeland is dat sinds 1 januari van dit jaar in Fysiotherapiepraktijk Goes-Zuid. De fysiotherapeut meent dat de vier vestigingen een populatie opleveren die groot genoeg is om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen. Ze zijn op zoek naar een universiteit die dat onderzoek voor haar rekening wil nemen.

Hoe werkt het? De patiënt ligt met zijn benen in een metalen tank. Hij zit in een zak die om zijn middel is afgesloten. Een pomp zuigt lucht weg uit de tank. Hierdoor ontstaat een onderdruk van -3 tot -6 bar. Die onderdruk is niet constant, het apparaat (ontwikkeld door NASA) pompt niet continu. De theorie is dat aderen zich door de vermindering van luchtdruk verwijden waardoor bloed beter doorstroomt. Dat geldt ook voor kleinere aderen. Hierdoor zou het weefsel in de benen beter doorbloed raken, wat weer goed zou zijn tegen allerlei beenklachten: krampen, trillingen, spataderen en etalagebenen. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat de therapie ook echt werkt.

Fysiotherapiepraktijk van Rein-Jan Elenbaas (foto: Omroep Zeeland)

Ik wil dat mensen bijbetalen. Het kost 15 euro per behandeling en dat is voor jan en alleman te betalen." Fysiotherapeut Rein-Jan Elenbaas

Elenbaas vindt vergoeding door verzekeraars niet zo belangrijk. Hij vindt het juist wel goed als mensen iets extra's over hebben voor hun behandeling. Dan zijn ze beter gemotiveerd. "Vergoeding door de verzekeraar is niet primair de inslag. Ik wil dat mensen bijbetalen. Het kost 15 euro per behandeling en dat is voor jan en alleman te betalen", zegt Elenbaas.

Zes behandelingen

Volgens de fysiotherapeut hoeven de meesten cliënten maar zes tot tien keer langs te komen. Niet iedereen komt trouwens in aanmerking voor de therapie. Na vier behandelingen wordt gekeken of de therapie aanslaat.

Bedieningspaneel van de vacuümtank (foto: Omroep Zeeland)

Louis Morauw ondergaat de vacuümtherapie in Goes.