Zeeland wordt wakker: vacuümtank, Arduin, marinierskazerne en treinongeluk 's-Heer Hendrikskinderen

Louis Morauw in vacuümtank (foto: Omroep Zeeland)

Kwakzalverij of niet?

De één zweert erbij, de ander noemt het kwakzalverij. Maar werkt het nou of niet? Fysiotherapeut Rein-Jan Elenbaas wil erkenning van vacuümtherapie en zoekt een universiteit die de therapie - die met het verlagen van luchtdruk werkt - wetenschappelijk wil onderzoeken.

Ria Rootliep, haar dochter Linda zit bij 't Baken in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

'Ik laat mijn kind soms jankend bij Arduin achter'

De problemen die er bij de locatie Aagtekerke zijn, spelen door heel Arduin. De inspectie zou daarom ook andere opvangadressen van Arduin moeten bezoeken. Dat stellen twee moeders van wie de kinderen op verschillende locaties van de gehandicaptenorganisatie worden opgevangen.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties Raymond Knops. (foto: ANP )

Voorstander Zeeuwse marinierskazerne

Het zou goed zijn als de marinierskazerne naar Zeeland komt. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops maandagmiddag tijdens het debatgedeelte van de Oesterpartij in Middelburg waar hij als gastspreker optrad.

Treinongeval bij 's-Heer Hendrikskinderen (foto: HV Zeeland)

Fietser overleden na aanrijding trein

Een fietser is gisteravond overleden na een aanrijding met een trein ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen. De politie dacht aan een ongeval, maar het verdere onderzoek heeft uitgewezen dat de fietser niet door een ongeval of misdrijf is overleden.

Zonsondergang op de Westerschelde. (foto: Marc van Haag)

Het weer

De dag start fris, met plaatselijk wat mist of nevel. Er is vanochtend flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur stijgt tot 16 graden.