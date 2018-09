Voor het lekkerste Zeeuwse bakje koffie moet je naar...Domburg

Koffie (foto: Pixabay)

In de Top 100 van dit jaar hebben vier Zeeuwse horecabedrijven een plaats gekregen. Na By Juuls in Domburg volgt De Thuishaven in Terneuzen op plek 51. Kaldi in Goes staat op 55 en De Eetboetiek in Sluis op 75. Voor de lekkerste koffie van Nederland moet je volgens Misset Horeca naar Boot Koffie in Amersfoort. Die koffiebar voert de ranglijst van 2018 aan.

Het is voor de zevende keer dat de Koffie Top 100 wordt samengesteld. Horecazaken die in aanmerking willen komen voor een notering, moeten zichzelf inschrijven. Ook koffieleveranciers kunnen restaurants of cafés aanmelden. Voor deelname vraagt Misset Horeca een vergoeding van 199 euro. De lijst van zo'n 200 zaken is in twee rondes door een vakjury bezocht. Die jury bestaat uit een groep van zo'n vijftig baristatrainers, barista's en koffieprofessionals.