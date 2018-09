Racoon kan het niet laten en zingt toch weer in het Nederlands

Het nummer dat de band gisteravond liet horen heet Nieuwe Maan. De muziek bij het lied klinkt misschien bekend, want het is een bewerking van het nummer Shoes of Lightning dat de band in 2013 uitbracht. In de nieuwste bewerking heeft dat lied dus een Nederlandse tekst gekregen.

"Ik heb iets met Nederlands, een soort haat-liefdeverhouding", laat zanger Bart van der Weide in het tv-programma weten. "Ik heb gezegd dat ik dat nooit meer zou doen, maar vanaf het moment dat ik dat riep, kwamen er allemaal Nederlandse ideeën in m'n hoofd. Die ga ik toch echt niet weg sodemieteren."

Racoon is dit seizoen de huisband van De Wereld Draait Door. Elke laatste vrijdag van de maand verzorgt de huisband de muziek in de media-uitzending van het tv-programma. Vaak zijn dat bewerkingen van bestaande nummers. Met Nieuwe Maan geeft Racoon vermoedelijk een voorproefje op de muziek die de band straks iedere laatste vrijdag van de maand wil laten horen.

Racoon - Nieuwe Maan

Net als ik denk dat ik het nu een beetje weet,

dan draait de wereld door, waardoor ik weer vergeet.



Soms een lach, soms een traan.

Heel stoer voor joker staan.

De waarheid heb ik niet in pacht.

Ik hoop dat dat jouw pijn verzacht.



Niet met de pakken neer.

Kop op, al doet het zeer.

Waar is die kinderdroom?

Toen was iemand helpen heel gewoon.



Steeds weer een nieuwe maan, ik wil even in m'n eentje staan.

Een glas wijn en een traan, en laat de wereld maar even gaan.



Een vrouw, ze wist het niet,

waarom toch steeds verdriet,

zo'n prachtig mooi gezin,

maar echt vaak lachen, dat kon ze niet.



Ze droomde van Berlijn, weer even jong te zijn.

Toen werd ze wakker, heel droevig, haar wereld veel te klein



Steeds weer een nieuwe maan,

ik ga even in m'n eentje staan.

Een glas wijn en een traan, en laat de wereld even gaan.

Altijd hanengedrag, je bent veel leuker als je lacht.



Steeds weer die nieuwe maan, kom bij me staan.

Net als ik denk dat ik het nu een beetje weet,

dan draait de wereld door, waardoor je liever vergeet.