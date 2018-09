Deel dit artikel:













Schuur in Krabbendijke ingestort na brand

In een landbouwschuur aan de Noordschans bij Krabbendijke is vanmorgen rond 08.30 uur een brand uitgebroken. De schuur is inmiddels ingestort.

Schuur ingestort na brand (foto: HV Zeeland) Achter de schuur lagen strobalen, die stonden ook in brand. Na de eerste melding van de brand zijn verschillende eenheden van de brandweer gealarmeerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland is er geen gevaar meer voor uitbreiding van de brand. Ook is er geen sprake van asbest op de dak van de schuur. Rond 09.30 uur kwam het sein brand meester. De brandweer denkt nog wel even nodig te hebben voor het nablussen van de brand. Bij de brand in Krabbendijke kwam veel rook vrij. Brand bij Krabbendijke (foto: Niels Geijtenbeek)