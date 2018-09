Ster ZLM Toer maakt doorstart in 2019

Het peloton rijdt over Tholen tijdens een etappe van de Ster ZLM Toer (foto: Omroep Zeeland)

Bij de laatste editie van de wedstrijd, in juni 2017, werd de proloog in Westkapelle gereden en ging een groot deel van de tweede etappe over Tholen. De start en finishplaatsen voor de komende editie zijn nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat het zwaartepunt van de wedstrijd in Zeeland en Noord-Brabant zal liggen, het werkgebied van de hoofdsponsor. De nieuwe ZLM Tour zal van 19 tot en met 23 juni worden gehouden.

Andere ZLM Tour

De nieuwe ZLM Tour staat compleet los van de ZLM Tour om de Arjaan de Schipper Trofee die de afgelopen jaren in en rond Goes werd gehouden voor landenploegen met talentvolle renners tot 23 jaar. Die koers zag ZLM verzekeringen vertrekken als hoofdsponsor en zoekt nog altijd naar een opvolger om de wedstrijd ook in 2019 te kunnen organiseren.