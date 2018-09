Houder parcoursrecord zegt af voor Kustmarathon

Hamid El Mouaziz liep het parcoursrecord van de Kustmarathon in 2015 (foto: Omroep Zeeland)

El Mouaziz heeft een breuk in zijn gezicht opgelopen en is daar aan geopereerd. De in België woonachtige Marokkaan is niet op tijd fit om een gooi te doen naar zijn derde zege in de Kustmarathon. In 2015 won El Mouaziz in een tijd van 2:29.50'. Dat is nog altijd het parcoursrecord van de Zeeuwse marathon. "Het is gebeurd tijdens mijn werk", laat El Mouaziz weten. "Ik vind het heel jammer dat ik niet mee kan doen en hoop dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn. Ik hou veel van de Kustmarathon."

Sterk deelnemersveld

Ondanks de afwezigheid van El Mouaziz is het deelnemersveld van de Kustmarathon sterk. De oud-winnaar uit Brussel is de enige atleet uit de top-8 van vorig jaar die niet aan de start staat. De Kustmarathon wordt op zaterdag 6 oktober gelopen.