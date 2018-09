Brexit biedt Zeeland naast zorgen ook kansen

Over precies 186 dagen is de Brexit een feit. Of het nu een harde of wellicht toch een zachte wordt. En dat gaat Zeeland ook merken. Jaarlijks exporteren we voor maar liefst honderd miljoen euro. De Brexit kan voor veel sectoren nadelig uitpakken maar er zijn ook bedrijven die mogelijkheden zien.

"Op het moment dat het een hele harde Brexit wordt dan zou dat wellicht de beste kans zijn voor ons bedrijf." zegt directeur Anton Las van het bedrijf C-RO. Beter bekend als de Cobelfret in Vlissingen-Oost. "Het zou goed kunnen dat terminalcapaciteit dan schaars wordt. Ons grote terrein zouden we dan wellicht kunnen gebruiken, naast auto's, voor opslag van trailers en containers."

Evenveel werk

Ook Sander van der Veeke, eigenaar van het bedrijf Verex in Sas van Gent, ziet mogelijkheden bij de Brexit. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in douaneprocessen. "Voor beide scenario's dus zowel een harde als zachte Brexit zijn douaneaangiftes nodig. Dus bij beide zullen we evenveel werk moeten doen. Het enige verschil is dat een zachte Brexit voor veel bedrijven voordeliger is omdat je dan niet te maken krijgt met invoerheffingen en dus is dat het meest wenselijk voor bedrijven."

Statenfractie D66 heeft eerder dit jaar een motie ingediend waarin zij het provinciebestuur opriep om de effecten van de Brexit en met name de kansen te onderzoeken. Maar binnen de Staten bleek niet voldoende draagvlak.

Toch gaat de partij, volgens fractievoorzitter Ton Veraart, het binnenkort nog een keer proberen. "Waar liggen eventueel kansen, waar liggen grote schadeposten? Dan gaan we daar voor het einde van het jaar mee terugkomen en hopen we daar een meerderheid voor te vinden. Want dat is voor het Zeeuwse bedrijfsleven wel van belang!"