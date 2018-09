Russische bemanning sinds mei vast in Terneuzen, voorraad eten slinkt

De twintig bemanningsleden kunnen niet van boord, omdat ze dan afstand doen van loon en andere regelingen. "Begin mei hebben ze nog een bevoorrading gekregen en tussendoor ook nog eentje, maar dat is nu stop gezet vanwege openstaande rekeningen van de rederij", vertelt Leontine Verhoef van het Varenscentrum in Terneuzen.

'Alsof ze niet beseffen wat de situatie is'

"Het is al een hele poos geleden dat ze verse groenten en fruit hebben gehad." Het einde van deze situatie lijkt nog niet in zicht. Ook in andere buitenlandse steden liggen schepen van de rederij vast. Toch heeft de kapitein er nog steeds het volste vertrouwen in, vertelt Verhoef: "Hij denkt dat de betalingen ieder moment kunnen worden gedaan."

De twee volle boodschappentassen en doos bananen die we gisteravond hebben gebracht, werden dankbaar aangenomen." Leontine Verhoef, Varenscentrum Terneuzen

"Het lijkt alsof de bemanning niet volledig beseft wat de situatie is. Daar zijn wij natuurlijk ook voorzichtig mee, want de spirit die ze nog hebben, willen we hun niet ontnemen", gaat Verhoef verder. "Ze zijn trots, ze houden het vooral een beetje onder hunzelf."

Bananen en brood

Toch heeft het Varenscentrum de kapitein er van kunnen overtuigen hulp aan te nemen. "Samen om boodschappen wilde de kapitein niet, maar de twee volle boodschappentassen en de doos bananen die we gisteravond hebben gebracht, werden dankbaar aangenomen."

De bulk carrier die vastligt in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

De gebrachte goederen zijn onderdeel van een inzamelingsactie die het Varenscentrum gisteren opstartte voor de bemanning. "Kijk eens in je provisiekast wat je kan missen", roept Verhoef op. "De actie gaat goed, vanmiddag arriveert er een nieuwe lading met groente en fruit." Mensen die iets willen doneren, kunnen het afgeven bij het Varenscentrum in de Westkolkstraat in Terneuzen.