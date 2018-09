'Campagne over appen en bellen bereikt helft van Zeeuwse jongeren'

Turen naar mobieltjes in het verkeer is levensgevaarlijk (foto: CC0)

Zeeland telt ongeveer 60.000 jongeren in de leeftijd van 9 tot 21 jaar. Het afgelopen jaar vertelden zeven jongeren over de ongelukken die ze hadden doordat ze hun mobieltje gebruikten in het verkeer.

De waarschuwingen hadden volgens de provincie effect want uit een enquête die werd gedaan onder jongeren zegt 50 tot 80 procent dat ze anders denken over het gebruik van een smartphone op de fiets. Het merendeel van deze groep is anders gaan denken over het gebruik van een smartphone in het verkeer.

De campagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm' liep een jaar. Zeeuwse jongeren werden benaderd via onlinekanalen als YouTube, Instagram en Snapchat. Ook werden posters, bioscoopcommercials gemaakt. Uit een evaluatie blijkt dat dit in totaal meer dan 700.000 views heeft gegenereerd bij YouTube en Instagram. Op Snapchat ligt het aantal weergaven op 365.000. Uit een evaluatie is gebleken dat meer dan 30.000 Zeeuwse jongeren is bereikt.

Kans op ongelukken

Gedeputeerde en voorzitter van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) Harry van der Maas zegt dat het smartphone-gebruik de kans op een ongeluk verdubbelt. "Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat het verkeer je volledige aandacht vraagt. Je kunt verkeerssituaties minder goed inschatten en mist soms verkeersborden of aanwijzingen".

(foto: Omroep Zeeland)

Ondanks het succes heeft de provincie besloten om te stoppen met de campagne. Van der Maas: "Het was door de verhalen die werden verteld herkenbaar voor Zeeuwse jongeren.

"We stoppen in Zeeland, maar landelijk gaat het door"

De straten waar de ongelukken zijn gebeurd kwamen bekend voor. Je moet je wel afvragen of het na een jaar nog effectief is. Daarom sluit Zeeland zich nu aan bij een landelijke campagne."

Verbod

Het kabinet wil dat appen en bellen op de fiets vanaf 1 juli 2019 verboden wordt. In het wetsvoorstel staat dat het verboden wordt ,,om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden". Het is al sinds 2002 verboden om tijdens het rijden van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een mobieltje vast te houden.

Lees ook: