Zeven Tour de France teams van start in Tacx Pro Classic

Presentatie van Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van de Tacx Pro Classic had vandaag bij de bekendmaking van het deelnemersveld graag vijf World Tour ploegen gepresenteerd, maar de grote Duitse ploeg BORA-hansgrohe komt niet. LottoNL-Jumbo, Lotto Soudal, Quick Step en Education First zijn er wel, net als de pro-continentale ploegen Cofidis, Wanty Groupe Gobert, Direct Energy en Roompot.

Concurrentie van China

"Een mooi deelnemersveld", vindt organisator Kees Bal. "En het maximaal haalbare voor deze editie. We zitten met onze datum laat in het seizoen en hebben concurrentie van een wedstrijd in China. Daarom komt Dylan Groenewegen bijvoorbeeld niet. Dat is natuurlijk wel jammer." Ook Marco Minnaard uit Wemeldinge (Wanty Groupe-Gobert) rijdt in China.

Timo Roosen won de eerste editie van de Tacx Pro Classic in 2017 (foto: Orange Pictures)

De ploegen moeten hun selecties nog bekend maken, maar een aantal sterke sprinters wordt wel in Zeeland verwacht. "Bouhanni komt met Cofidis", weet Bal. "We hopen dat Quick Step met Jakobsen komt en of André Greipel aan de start staat bij Lotto Soudal is nog even afwachten. Hij wil graag, maar heeft last van wat blessures."

Het parcours van de Tacx Pro Classic is iets anders dan vorig jaar. "We rijden vooral vaker over de kering, drie keer om precies te zijn", legt Bal uit. "We hebben een extra lus over Schouwen-Duiveland. Dat maakt het natuurlijk nog selectiever."

Vier Zeeuwen

Er worden vier Zeeuwen aan de start verwacht. Dat zijn Brian van Goethem uit Philippine, Lars Oreel en Timo de Jong uit Goes en Thijs de Lange uit Kattendijke.

