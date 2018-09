Ik ga verhuizen en ik neem mee... 130 kinderwagens

Sleijpen rijdt met een auto en aanhangwagen acht keer per dag op en neer tussen zijn huidige museum en de loods in Vlissingen-Oost. In de aanhangwagen passen maximaal zeven kinderwagens en in de auto passen er twee. "Dat is vermoeiend, maar ik wil alle kinderwagens bewaren. Het is natuurlijk zo'n unieke collectie van 1870 tot 1980 en het zijn allemaal verschillende wagens, dus ik wil wel dat mensen er later weer van kunnen genieten", zegt Sleijpen.

Straks niet meer te zien

De huidige locatie is opgekocht en moet leeg worden opgeleverd. Het doet Sleijpen pijn om de kinderwagens te verhuizen naar een plek waar ze niet gezien kunnen worden, maar hij had het wel verwacht. "Het zat er een keer aan te komen, want de economie trekt aan dus de panden worden tegenwoordig wel verkocht of verhuurd", zegt Sleijpen.

Huub Sleijpen in zijn half lege kinderwagenmuseum aan de Sint Jacobsstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het leek er even op dat Sleijpen het museum bij de oude bibliotheek kon voortzetten, maar de boekhandel zag het niet zitten. Daarom is hij nog steeds op zoek naar een ruimte van minimaal vierhonderd vierkante meter. De loods waar de spullen staan opgeslagen heeft die afmeting, maar staat op een afgelegen industrieterrein en is een oude brandweerkazerne. "Ik ben blij met de opslag, maar hier kan niemand de collectie bewonderen en dat vind ik erg jammer", zegt Sleijpen.

Vlissingen, Middelburg of Goes

Momenteel is de eigenaar nog druk bezig met het verhuizen van zijn collectie, maar daarna gaat hij op zoek naar een nieuwe locatie. Het liefst in Vlissingen, Middelburg of Goes. Het museum draaide op vrijwilligers en was gratis toegankelijk, het budget is dus niet groot. Tot die tijd staat zijn collectie veilig opgeslagen in de loods.