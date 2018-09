Boeren zijn blij met afschaffen 'onrechtvaardige' verzekering

Te droge akkers zijn slecht voor de landbouw (foto: Omroep Zeeland)

Joris Baecke van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is blij met het voornemen van de Kamer want volgens hem vinden boeren de belasting van 21 procent op de premie 'onrechtvaardig'. De assurantiebelasting is een toeslag op de brede weersverzekering die wordt aangeboden aan boeren en tuinders. Deze verzekering is ooit in de plaats gekomen van de het Rampenfonds.

Meer verzekeringen

Baecke verwacht dat het afschaffen van de assurantiebelasting er voor zorgt dat meer boeren zich gaan verzekeren tegen schade door slecht weer. "Als die goedkoper wordt, zal dat zeker helpen", zegt hij. "Maar ook het veranderende weer zal meer collega's over de streep trekken om zich te verzekeren." De verwachting is dat er in de komende jaren meer extremen zijn in het weer. Periodes van droogte, en van meer dan gemiddelde neerslag.

Joris Baecke is blij met afschaffing

50 tot 70 euro besparing

Voor een boer of tuinder gaat het gemiddeld zo'n 50 tot 70 euro per hectare schelen, verwacht Baecke. Dit bedrag hangt af van het bedrag waarvoor een boer verzekerd is. De ZLTO wil ook nog dat het eigen risico van dertig procent, bij schade aan gewassen, omlaag gaat. Daarvoor wordt gelobbyd bij minister Schouten van Landbouw.