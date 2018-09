Twee Zeeuwse meisjes in landelijk boekenpanel

Twee Zeeuwse meisjes in het nieuwe boekenpanel van DWDD. (foto: Carel Bruring)

Margreet de Haan

Margreet de Haan kennen we in Zeeland van haar titel "Beste Boekverkoper van Nederland" die ze vorig jaar in de wacht heeft gesleept. De Haan runt samen met haar zus boekhandel 't Spui in Vlissingen. Naast haar deelname aan het boekenpanel is ze ook regelmatig op zaterdagen te horen op de radio bij Omroep Zeeland met een boekentip.

Het boekenpanel van de Wereld Draait Door bestaat sinds 2012. Elke maand kiezen vier boekhandelaren hun persoonlijke boek van de maand. Het panel wisselt per seizoen van leden.

Iris Meijer

Iris Meijer werd in Goes geboren. Ze is de dochter van boekverkoper Manda Heddema van de Koperen Tuin in Goes die eerder in het boekenpanel zat. Meijer is sinds 1991 werkzaam bij Linnaeus Boekhandel in Amsterdam. Naast het verkopen van boeken organiseert haar boekhandel vaak lezingen met schrijvers of deskundigen over actuele boeken en thema's.

Boek van de Maand

De overige leden van de boekenpanel zijn Tim van den Hoed uit Utrecht en Jeroen Schwartz uit Lochem. Het boek dat het viertal deze maand heeft uitgekozen is Zomervacht van Jaap Robben.