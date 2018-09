Bekende ex-huisarts Sas van Gent onderscheiden

Een verbaasde Frank Puylaert in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Puylaert is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. "Ik voel me beetgenomen", zei hij vanavond. De oud-huisarts Frank Puylaert stak zijn verrassing niet onder stoelen of banken. Want hij had het eigenlijk niet meer verwacht. "Ik had de hoop dat ik vroeg of laat iets zou worden. Maar dat was 20 jaar geleden en is toen niet gelukt". Maar vanavond gebeurde het dan toch: Uit handen van burgemeester Jan Lonink kreeg de voormalige huisarts een koninklijke onderscheiding opgespeld.

Hij wist veel van anderen

Frank Puylaert (86) was jaren huisarts in Sas van Gent. Ruim 40 jaar hielp hij de de inwoners met fysieke en mentale problemen. Iedereen in het dorp kende niet alleen dokter Puylaert, hij wist ook heel veel van de inwoners. Hij zette zich niet alleen in voor zijn werk, Puylaert deed ook veel voor organisaties in Sas van Gent. In 1968 was hij medeoprichter en voorzitter van de heemkundige kring op het dorp. Hij werkte ook mee aan de oprichting van het industrieel museum.

Het was een bijzonder begin van de vergadering voor Puylaert (foto: Omroep Zeeland)

Cuyperskerk

In 2014 was Puylaert de initiatiefnemer om de gesloten Cuyperskerk te behouden voor Sas van Gent. Samen met veel betrokkenen haalde hij via subsidies en donaties ruim 1 miljoen euro op waardoor de kerk voor het dorp behouden bleef. En vogelliefhebbers in zijn maar wat blij met "dokter Puylaert", want hij organiseert twee keer per jaar wandeltochten in natuurgebieden.

Gent

Frank Puylaert woont tegenwoordig in Gent. Voor de heemkundige kring was het nog een lastige kluif om de onderscheiding te regelen. De ambassade in Brussel moest er aan te pas komen.