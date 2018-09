Leny Poppe stopt als burgemeester van Zundert

Leny Poppe-de Looff als burgemeester van de gemeente Zundert (foto: Gemeente Zundert)

Fort Oranje

Als burgemeester van Zundert werd Leny Poppe-de Looff landelijk vooral bekend vanwege de ontmanteling van camping Fort Oranje in Rijsbergen. Op Fort Oranje woonden ongeveer negenhonderd mensen in erbarmelijke omstandigheden. Wat er met het recreatiepark gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Poppe-de Looff (68) was 16 jaar lang wethouder voor het CDA in de gemeente Vlissingen. In 2007 verhuisde ze van Vlissingen naar Zundert.