Puppy van twaalf weken gestolen uit schuur

Puppy Pip is verdwenen uit een schuur in Zonnemaire, waarschijnlijk is ze gestolen (foto: Dierenpolitie Zeeland-West Brabant)

Pip is een golden retriever van twaalf weken. Ze zat tijdelijk in de schuur toen ze plotseling is verdwenen. Waarschijnlijk is ze door iemand meegenomen. Ze is gechipt en wordt volgens de dierenpolitie enorm gemist.