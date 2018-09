Tegenstanders Brouwerseiland aan het woord bij Raad van State

Actievoerders tegen Brouwerseiland in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Vier organisaties maken bezwaar tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben verleend voor het project Brouwerseiland. Dat zijn de Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE, de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam.

De organisaties vinden dat het geplande villapark de natuur in de omgeving aantast. Ook denken zij dat er geen behoefte is aan de vakantievilla's. De surfers zijn vooral boos dat hun unieke windsurflocatie verloren gaat.

Brouwerseiland Brouwerseiland zal bestaan uit 13 opgespoten eilandjes waarop zo'n 325 vakantievilla's worden gebouwd. Ruime huizen zoals die nu al staan bij de Punt op Goeree-Overflakkee die van dezelfde projectontwikkelaar, Matthijs van Zeelenberg, zijn. Het vakantieresort levert volgens de plannenmakers meer dan 500 vaste en 715 tijdelijke banen op.

Ook andere besluiten staat ter discussie. Zo zijn er een natuurvergunning en een ontgrondingsvergunning verleend, maar die is volgens de tegenstanders in strijd met de natuurregelgeving waardoor het leefgebied van vogels in het Grevelingenmeer zou worden aangetast.

Verder zijn er ook tegen de watervergunning, die is verleende door de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu, zijn bezwaren. De bezwaren worden behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verslaggever Marcel Decraene over Raad van State-procedure Brouwerseiland

Lees ook: