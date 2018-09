Trotse Russen verbaasd over zoveel Zeeuwse vrijgevigheid

De bulkcarrier die vastligt in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

"Ze snappen niet dat wij dit doen", zegt Leontine Verhoef, van Varenscentrum Terneuzen en initiatiefnemer van de inzamelingsactie. "Ze voelen zich zeer bezwaard. Ik heb ze aan hun verstand moeten brengen dat we weten dat dit niet hun schuld is. Dan zei ik: jullie zitten hier ook buiten jullie verwachting om vast in een land waar je de taal niet spreekt, want meer dan de helft spreekt niet eens Engels."

'Laat ons jullie alsjeblieft helpen'

Uiteindelijk moest er een tolk aan te pas komen om de bemanning uit te leggen waar al dit eten nu ineens vandaan kwam. "We hebben via die vertaalster moeten uitleggen: wij zijn verantwoordelijk voor jullie zorg en welzijn als je in onze haven ligt. Dit is wat wij doen. Laat ons jullie alsjeblieft helpen."

Inzamelingsactie opvarenden schip

De twintig Russen aan boord van het vrachtschip zitten daar al sinds mei vast, omdat hun schip door financiële problemen bij de rederij aan de ketting ligt. Het is voor de bemanning onmogelijk om van boord te gaan, omdat ze dan afstand doen van hun loon en andere regelingen. En intussen raakte het eten zo langzamerhand op.

'Niemand verdient dit'

Voor Verhoef was dat genoeg reden om een inzamelingsactie op te zetten. "Niemand verdient het om op de manier te leven zoals zij dat de afgelopen weken noodgedwongen hebben gedaan."

Ze zette daarom een oproep op sociale media en de respons noemt ze 'overweldigend'. Het Varenscentrum in Terneuzen wordt overspoeld met hulp voor de mannen. "Wij hebben mensen binnengekregen met kratten vol vers fruit en groente, maar ook mensen mensen die extra boodschappen hebben gedaan voor deze jongens."

Wat een klein bericht op een social media netwerk al niet kan doen..." Leontine Verhoef, van Varenscentrum Terneuzen

En daar blijft het niet bij. "We hebben zelfs reacties vanuit heel Nederland gekregen, van mensen die bedragen hebben overgemaakt, omdat ze te ver weg wonen om zelf eten te komen brengen."

Overdonderd

Verhoef is naar eigen zeggen een beetje overdonderd van al die reacties. "Het is echt heel mooi. Boven verwachting, wat een klein bericht op een social media netwerk al niet kan doen...", lacht ze.

Busladingen vol voedsel gaan naar bemanning Russisch schip in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Twee bussen vol voedsel heeft ze al afgegeven bij het schip. "Die zijn met grote dankbaarheid ontvangen." En voor de komende week heeft de bemanning nu genoeg eten. Verhoef roept mensen dan ook op om voorlopig even niet met vers voedsel te komen. "Als er nog meer komt wordt dat slecht."

'Dit kan nog een poos gaan duren'

Ze verwacht wel dat de bemanning van het schip volgende week en de week daarna alsnog eten nodig hebben. "Het vermoeden is dat dit nog een poos kan gaan duren dus volgende week of de week daarop hebben we weer alle hulp hard nodig.

Hoe lang het gaat duren is volgens Verhoef niet te zeggen, omdat de onderhandelingen over hun loon en dergelijke zich allemaal in Rusland afspelen. "Ondertussen zijn deze mensen echt aan hun lot overgelaten. Dus wij moeten dit in de gaten houden en goed voor deze mensen in ons havengebied zorgen."

