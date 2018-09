Bouzambou scoort twee keer bij zege op Malta

Saïd Bouzambou na zijn goal tegen Italië (foto: Omroep Zeeland)

Bouzambou kwam in beide wedstrijden in actie voor de ploeg van bondscoach Max Tjaden, waardoor zijn totaal aantal interlands nu op 31 is gekomen. In de eerste wedstrijd scoorde hij niet, maar met zijn achtste en negende interlandgoal had de enige Zeeuwse zaalvoetballer in de selectie wel een belangrijke bijdrage in de tweede overwinning.

