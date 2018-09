Van den Houten walst over oud-werkgever heen

Thomas van den Houten klopte met zijn club AFC de profs van Telstar met 5-0 (foto: Orange Pictures)

AFC stond bij rust met 1-0 voor en kwam in het begin van de tweede helft op 2-0 uit een voorzet van Van den Houten. Daarna liep de club uit de Tweede Divisie nog uit naar 5-0, waardoor de stunt compleet was.

Andere Zeeuwen

Er zitten door de uitschakeling van Hoek, GOES en VC Vlissingen in de voorronde geen Zeeuwse clubs meer in de KNVB-beker. Er waren dinsdag naast Van den Houten nog wel andere Zeeuwen actief. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede bereikte als invaller met zijn club Go Ahead Eagles de volgende ronde door met 2-0 van het FC Eindhoven van Augustine Loof te winnen. De verdediger uit Koewacht stond in de basis bij zijn club. Bij Go Ahead Eagles zat Istvan Bakx uit Vlissingen heel het duel op de bank.

Basisklant Klomp uitgeschakeld

Daan Klomp uit Wissenkerke was basisspeler bij eredivisionist NAC Breda, dat met 2-0 van RKC Waalwijk verloor. Voor de Zeeuwse trainers in het profvoetbal was er wisselend succes. De uit Zierikzee afkomstige Adrie Koster haalde met zijn club Willem II de volgende ronde door met 1-2 in en tegen Volendam te winnen. Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg ging met FC Dordrecht met 1-0 onderuit tegen Almere City. De Nooijer bracht Siebe Schets uit Vlissingen het laatste halfuur in het veld, maar de spits wist het net niet te vinden.